Создать сайт и продвинуть в Оренбурге | Веб-студия Zeusweb
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Создание сайтов

Лендинг пейдж

Для быстрой продажи товара или услуги с призывом к выполнению действия потенциальным клиентом или покупателем, закажите у нас создание лендинг пейдж.

Подберем для Вас уникальное торговое предложение и грамотно настроим контекстную рекламу.

Стоимость от 4 000 рублей.

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Бизнес сайт

Привлеките к себе новых клиентов и расскажите о своей компании, создав в нашей веб студии бизнес сайт.

Преподнесем деятельность вашей организации только с положительной стороны, увеличив лояльность клиентов.

Стоимость от 7 000 рублей.

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Сайт визитка

Заявите о своей деятельности с минимальными затратами.

Закажите у нас разработку сайта-визитки, с возможностью последующего расширения до корпоративного.

Стоимость от 4 000 рублей.

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Примеры наших работ
Таллин
Портфолио сайт led-reklaam

Сайт эстонской компании LED reklaam

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Москва
Портфолио сайт Diamond Car

Лендинг пейдж на 7 языках

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Оренбург
Портфолио сайт DEZ56

Сайт компании DEZ56

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Конкуренты начнут переживать
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Опередите конкурентов
правильно

Продвижение сайтов

Seo

Поможем подняться в Топ поисковых систем. Вас точно заметят. Как известно 90% трафика забирают сайты с первых позиций.

Не упускайте свою выгоду.

Стоимость от 3 000 рублей.

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Контекстная реклама

Хотите немедленно оказаться сверху поисковой выдачи. Google и Яндекс предоставляют такую возможность.

Закажите настройку контекстной рекламы и разместите свое объявление над топом органической выдачи.

Стоимость от 2 000 рублей.

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Таргетированная реклама

Для большего охвата аудитории потенциальных покупателей или клиентов, закажите настройку таргетированной рекламы в социальных сетях.

Как говорится трафик лишнним не бывает.

Стоимость от 3 000 рублей.

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Кейс продвижения сайта
https://райский-сад56.рф
Пример продвижения сайта

Позиции в Яндекс

Пример продвижения сайта в Яндекс

Позиции в Google

Пример продвижения сайта в Google
Выделитесь среди потока однотипных сайтов
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Почему выбирают
именно нас

Преимущества

Полная оптимизация

При создании сайта используем чистый программный код, уникальные тексты и изображения.

Подключим чат и форму обратной связи бесплатно.

До конца года предоставим хостинг в подарок.

Придерживаемся рекомендаций Яндекса и Google.

Адаптивная верстка

Просмотром сайта, должны быть довольны пользователи с любых мобильных устройств. Наша веб-студия с удовольствием реализует эту функцию.

Вашим клиентам будет удобно просматривать страницы с любого гаджета.

Современный дизайн

Мы не привязаны к готовым шаблонам, учтем Ваши предпочтения при выборе цвета и шрифта.

Дизайн сайта будет индивидуальным, созданным с нуля и учитывающим современные тенденции в веб-дизайне.

Выделитесь в потоке однотипных страниц Ваших конкурентов. Настало время заявить о себе.

Поэтапная отчетность

На каждом этапе проекта, мы будем держать с Вами обратную связь.

Вы всегда будете знать на какой стадии находится разработка сайта.

Это позволит внести возникающие изменения и пожелания.

Удобный интерфейс

При разработке сайта используем только качественное наполнение, и логически выстраиваем структуру.

Пользователь без особых проблем найдет необходимую ему информацию.

Быстрая загрузка

При создании сайта, необходимо обеспечить скорость открытия страниц.

Мы используем последние разработки в этой сфере, обеспечивая лояльность к Вам как клиентов, так и поисковых систем.

Интерактивная графика

Применяя новые веб-технологии, мы стремимся создать сайт наиболее привлекательным.

В свою очередь это увеличивает его конверсию, и приводит к повышению продаж.

Поддержка сайта

Со временем, возможно, Вы захотите добавить разделы или изменить дизайн сайта.

Удовлетворим Ваши запросы и проведем его обслуживание.

Всегда рады помочь.

Вывод

Цены на сайты от 4000 рублей.

Учитывая представленные выше преимущества, это делает наше предложение очень выгодным.

Согласитесь, не каждая веб-студия в Оренбурге способна создать сайт с современным, индивидуальным дизайном, адаптированным под мобильные устройства с элементами интерактивной графики и невысокой ценой сайта.

Грамотно настраиваем контекстную рекламу в Яндекс Директ и GoogleAdWords.